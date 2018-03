Nieuwe uitbater voor café De Ondank 30 maart 2018

02u36 0

Na zeven jaar trouw pintjes tappen aan de toog van café De Ondank in de Lendeleedsestraat geeft Kathy Steelandt nu zondag de fakkel door aan Jens Vanhove (28). Hij zal er bij het uitbaten van het café regelmatig hulp krijgen van zijn vriendin Eline Vanderheeren (29), die in het dagelijkse leven bedrijfsleider in het Izegemse Action-filiaal is. "Ik heb er altijd al van gedroomd om een café uit te baten", vertelt Jens. "Eerst hoopten we iets in Ingelmunster over te nemen, maar dan deed deze opportuniteit zich voor. We kwamen al regelmatig eens iets drinken in De Ondank en dus was er al een klik en wist Kathy dat haar zaak in goede handen zou zijn (lacht)." De verenigingen die in het café actief waren, zijn er straks ook nog altijd welkom. "We hebben De Ondank een weekje dicht gedaan voor schilder- en opknapwerken, maar nu zondag met Pasen gaan we open", verklapt Jens. "Veel verandert er niet, wel dat we voortaan op donderdag open zijn. Woensdag blijft de sluitingsdag."





(VDI)