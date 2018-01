Nieuwe toekomst voor café De Gilde 02u59 0 Foto VDI Niek voor café De Gilde, waar hij de burelen van zijn bedrijf Praxis zal onderbrengen. Izegem De Gilde werd eind 19de eeuw opgetrokken. Naast de kroeg herbergde het gebouw later ook de burelen van de CM en diende het als ACW-hoofdkwartier. Tal van verenigingen vonden er onderdak, tot het de achterliggende coöperatieve Ons Eigen Brood in 2014 failliet ging. Er volgde een openbare verkoop om schuldeisers af te lossen. Na twee zitdagen mocht Niek Marijsse uit Beveren-Roeselare zich de nieuwe eigenaar noemen.

"Ik was al langer op zoek naar een mooi pand om met ons trainingsbedrijf Praxis naar toe te trekken", vertelt hij. "We zijn twee jaar geleden begonnen in het ondernemerscentrum in Roeselare. Daar konden we gaandeweg groeien, maar nu was de tijd rijp om op eigen benen te staan en een nieuwe stek te zoeken."





Praxis

Niek wil in eerste instantie de burelen van Praxis, dat over het hele land veiligheids- en technische trainingen aan o.a. steden en bedrijven geeft, in De Gilde onderbrengen.





"Die komen op de eerste verdieping. Vanaf maart willen we daar actief zijn. Er zal ook nog wat ruimte beschikbaar zijn en die willen we verhuren aan starters die net met een eigen onderneming begonnen zijn. We gaan alles met glazen wanden onderverdelen zodat er verschillende compartimenten ontstaan."





Het café dat jarenlang het gelijkvloers inpalmde wil Niek op termijn terug nieuw leven inblazen. "Een café-restaurant op deze locatie zou mooi zijn, maar dat is voor later. We willen eerst de opstart in goede banen leiden. We willen bij de herinrichting ook weer dichter aanleunen bij het interieur van de jaren '60. Daar zijn nu nog lambriseringen van zichtbaar, maar er zijn de loop der jaren veel verschillende stijlen bijgekomen. Nu al zijn we in de gang en trappenhal bezig om de oorspronkelijke muur terug naar boven te halen."





Ook voor Koninklijke Harmonie Leo XIII is er goed nieuws. Zij kunnen er nog een jaar repeteren en zoeken ondertussen een nieuwe stek. Startende ondernemers die ruimte zoeken kunnen Niek contacteren via





niek.marijsse@praxistraining.be(VDI)