Nieuwe sensibiliseringsborden moeten snelheidsduivels afschrikken 26 juli 2018

In de Lendeleedsestraat werden nieuwe sensibiliseringsborden geplaatst om snelheidsduivels af te schrikken. De borden vermelden dat de straat een risicoweg is en er dus vaak snelheidscontroles zijn. Ze duiden meteen ook aan hoeveel overtredingen er vastgesteld werden bij de meest recente controle. "Het is de eerste keer dat in Izegem dergelijke borden gebruikt worden", weet schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). "Na elke controle worden de gegevens aangepast. Verder hebben we in de straat ook rijbaankussens aangelegd om het verkeer te vertragen." Nog volgens de schepen kunnen de borden na een positieve evaluatie ook elders in de stad opduiken. (SVR)