Nieuwe pastorale eenheid heet Sint-Crispijn 07 maart 2018

De parochies Sint-Tillo, Heilig-Hart, Sint-Pieter, Sint-Jan de Doper en Heilige Familie zijn sinds kort samengevoegd in één pastorale eenheid. Vanuit verschillende parochies kwamen er vijftig voorstellen voor een nieuwe naam voor die eenheid: Sint-Crispijn. Niet toevallig, want dat is de patroonheilige van de schoenmakers, leerlooiers en orthopedisten en daar hebben ze in Izegem uiteraard een grote connectie mee.





(VDI)