Nieuwe eigenaars voor Winsol 10 februari 2018

02u37 0

Ramen-, deuren- en zonneweringsbedrijf Winsol is in nieuwe handen. Familieholding Sufina, Participatiemaatschappij Vlaanderen en Xavier Costenoble investeren samen. Winsol telt 400 werknemers en heeft meer dan 40 showrooms in België. De productie bevindt zich in eigen land, maar Winsol heeft ook een site in Frankrijk. Het bedrijf bestaat 142 jaar. (VDI)