Nieuwe bierfietsroute vertrekt aan het Bierkasteel VDI

05 april 2019

11u46

Bron: VDI 0 Izegem Toerisme Leiestreek plaatst dit jaar het thema bier voluit in de kijker met de nieuwe publicatie ‘Bier in de Leiestreek’. Die bundelt enkele verrassende fietsroutes vanuit Izegem, Waregem, Deinze en Gent.

De fietslus in Izegem bedraagt 41,5 kilometer en start aan het Bierkasteel van Brouwerij Van Honsebrouck in de Brouwerijstraat 1 in Emelgem. Op de GPS moet je Ingelmunstersestraat 46 intikken. Je fietst verder door de gemeentes Lendelede, Wevelgem, Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Ingelmunster.

Naast een handjevol brouwerijen staan er ook typische biercafés op het menu. Je passeert onder andere in streekbierencafé ’t Kroegske en brouwerij d’Oude Maalderij in Emelgem, maar ook in café In de Oude Sint-Pieter in Izegem en brouwerij Gulden Spoor in Gullegem en Omer Vander Ghinste in Bellegem.

Meer info en details via www.toerismeleiestreek.be .