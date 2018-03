Nieuwe aankondigingsborden aan invalswegen 29 maart 2018

02u54 0

De stad vernieuwt na meer dan 25 jaar de welkomstborden aan zijn invalswegen. Eerder voerde ze al een nieuwe huisstijl door bij de stadswebsite, stadsmagazine Izine en bij uitnodigingen en presentaties. "We hebben intussen een heel ruim aanbod aan activiteiten en plaatsen in Izegem die een bezoekje waard zijn', vertelt schepen van lokale economie Tom Verbeke. 'We zijn dan ook heel blij dat we onze inwoners en passanten via deze nieuwe borden kunnen informeren over wat er in onze bruisende stad allemaal te beleven valt.' Het gaat om negen nieuwe borden. Wie zelf een evenement aan te kondigen heeft kan contact opnemen met de technische dienst via werkplaatsen@izegem.be.





(VDI)