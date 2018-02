Nieuw restaurant opent tijdens heraanleg straat 28 februari 2018

02u40 0 Izegem Opsteker voor de door leegstand geplaagde Marktstraat in Izegem, want donderdag opent eethuis Le Petit Jardin er de deuren op huisnummer 24. Wel een domper: de zaak start net wanneer de heraanleg van de Marktstraat aanvat.

Uitbater Andy Cool wil er klassieke gerechten met een twist voorschotelen. "Denk bijvoorbeeld aan een goede steak-friet, maar dan met kwaliteitsvol vlees van Belgisch witblauw ras", vertelt hij. "Verser zal je de groenten ook niet krijgen, want ze komen van de boerderij van mijn ouders uit Tielt. We hebben een beperkte kaart, maar alles presenteren we vers en authentiek." Enige domper op de feestvreugde: het restaurant opent net in de week dat de heraanleg van de Marktstraat start. "Normaal moesten die werken al achter de rug zijn, maar er kwam uitstel", zegt hij. "Maar ik had al langer plannen om een eigen zaak uit de grond te stampen en vond de Marktstraat een ideale locatie", reageert hij. "Dat mijn restaurant toevallig nu met die werken opent, is inderdaad wat hinderlijk, maar ik lig er niet zo wakker van. Wie hier iets lekker wil eten, zal hopelijk sowieso de weg naar mijn zaak vinden. En aan de overkant opent straks een nieuwe parking, dus ook dat zal wel wat passage met zich mee brengen. Extra troef is dat we hier een mooi uitziende tuin hebben die ik tegen de zomer helemaal op orde wil krijgen. Vandaar de naam van het eethuis."





Meer info: www.eethuislepetitjardin.be. (VDI)