Nieuw record voor cultuurwandeling CDR

01 december 2018

De cultuurwandeling 'In Deugd en Vreugd', die dit weekend voor het laatst uitgaat, is een schot in de roos.

"Alle beschikbare tickets zijn de deur uit en zaterdagavond zullen we landen op net geen 2.500 deelnemers, wat een nieuw record is", weet cultuur- en erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). "De reacties op de wandeling en de vele verrassende elementen zijn heel lovend en alle diensten en deelnemende verenigingen zetten hun beste beentje voor, waardoor het een echte beleving is. We zoeken intussen ook naar mogelijkheden om bepaalde elementen uit de cultuurwandeling, zoals de grote foto die onder de centrumbrug hangt en een beeld geeft van de vroegere brug tussen de Emelgemse Dam en de Izegemse Brugstraat, een blijvend plaatsje te geven in het Izegemse straatbeeld. Het is alsof je met een teletijdmachine naar het interbellum geflitst wordt." (CDR)