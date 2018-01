Nieuw premiereglement voor centrum 02u47 0

De stad Izegem heeft een nieuw premiereglement uitgewerkt. Zo is er voortaan ook een verhuispremie. Wie met zijn winkel naar het centrum verhuist, kan rekenen op 25 procent van de investeringskosten met een maximum van 7.500 euro.





De activeringspremie moet ervoor zorgen dat leegstaande panden ingevuld worden. Ook daar neemt de stad 25 procent van de kosten met hetzelfde plafond op zich. Hetzelfde geldt voor de gevelrenovatiepremie. De omvormingspremie is er dan weer voor winkels die naar het centrum verhuisd zijn en daarna tot woning of kantoor zijn omgevormd. Premies kunnen tot 25.000 euro gecumuleerd worden. (VDI)