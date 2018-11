Nieuw Izegems voetbalstadion krijgt naam 'Skyline Arena' 29 november 2018

02u25 0 Izegem Skyline Communications en KFC Mandel United slaan de handen in elkaar voor een langetermijnsamenwerking wat resulteert in de officiële naam van het nieuwe, moderne voetbalstadion van de ploeg: Skyline Arena.

"Zoals Skyline al meermaals bewezen heeft, hebben we heel veel aandacht voor de uitstraling van de regio, het algemeen welzijn van de mensen die er leven en/of werken, en het milieu", aldus Frederik Vandenberghe, CFO bij Skyline Communications. "We zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om een meerwaarde te creëren voor de samenleving, en op die wijze een positieve impact te hebben op alles en iedereen rondom ons. Met Skyline Arena willen we dat lokale engagement nog meer in de verf zetten en tegelijkertijd een stap verder gaan. In dit kader kiezen we ervoor om een ondersteunende partner te worden voor sport in Izegem in het algemeen en KFC Mandel United in het bijzonder." Bij KFC Mandel United is men in de wolken. "We zijn heel blij met de steun van Skyline voor onze club en het nieuwe sportstadion. Het nieuwe complex is dé place to be in Izegem en omstreken voor zowel atleten als voetballers. Nu de werken voltooid zijn, is het tijd om te genieten van het schitterende eindresultaat. Dat alles mooi op zijn plaats is gevallen, is onder meer te danken aan heel geëngageerde partners zoals Skyline", zegt voorzitter Paul Seynaeve. (CDR)