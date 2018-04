Nieuw concept voor fietsexamen 24 april 2018

02u26 0

De politiezone RIHO heeft een nieuw concept voor het fietsexamen uitgewerkt.





"Met het fietsexamen wordt in elk deelgebied de fietsvaardigheid van de zesdejaars van de lagere scholen geëvalueerd", zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "In Izegem is er nu een traject dat aangeduid zal worden met permanente borden. Tijdens het fietsexamen worden door de politie op de invalswegen borden geplaatst om de andere weggebruikers te verwittigen dat er een fietsexamen is".





In Izegem leggen de kandidaten fietsexamens in mei af. "Ouders hebben uiteraard de mogelijkheid om met de kinderen te oefenen voor het fietsexamen of bijkomend het traject te gebruiken als oefening als ze niet slaagden. " Op het traject zijn er twintig controlepunten waar de examinator algemene aspecten zoals stuurvaardigheid, rechts rijden, beide handen aan het stuur of aandacht voor het verkeer evalueert. Daarnaast labelt de politie in samenwerking met het Roeselaarse fietspunt de fietsen van de deelnemende kinderen. (VDI)