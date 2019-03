Nieuw boek belicht Izegemse borstelgeschiedenis: “Het overlevingsinstinct van de borstelmakers was groter dan dat van de schoenmakers” Valentijn Dumoulein

19 maart 2019

13u33

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Nadat het de rijke geschiedenis van de schoenen twee jaar geleden al eens te boek heeft gesteld, doet stadsmuseum Eperon d’Or nu hetzelfde met de publicatie ‘Borstels.Brushes.Brosses’. Izegem staat dan ook al sinds jaar en dag bekend als de stad van borstels en schoenen. Al houden nog amper een paar lokale bedrijven die voormalige glorie in ere.

“Met ‘Borstels. Brushes. Brosses. Van Izegems ambacht tot wereldwijde industrie’ zetten we de tweede belangrijke historische nijverheid die Izegem groot heeft gemaakt in de kijker”, zegt museumconservator Hilde Colpaert. “De titel van het boek is een knipoog naar het verleden. Op de muur van een borstelfabriek vlakbij het station stond vroeger het opschrift ‘Borstels. Brushes. Brosses.’ geschilderd. De treinreizigers konden er niet naast kijken. De productie was dus niet alleen voor de Belgische markt bestemd.”

Wereldmarkten

In het begin van de negentiende eeuw ontpopten verschillende familiebedrijfjes zich tot heuse fabrieken met een internationale afzetmarkt. Op het hoogtepunt honderd jaar geleden waren in Izegem drieduizend mensen actief in de borstelsector. “De Izegemse borstelnijverheid veroverde de wereldmarkten”, legt stadsgids José Naert uit. “De nijverheid ontwikkelde zich al in de eerste helft van de negentiende eeuw van een bescheiden ambachtelijke bezigheid tot een toonaangevende bedrijfstak.”

“Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw drong de mechanisatie door en kwam het tot een massaproductie. Na de Eerste Wereldoorlog waren in onze stad 41 fabrieken actief, die werk verschaften aan bijna 1.600 Izegemnaren. Tegen 1930 liep dit op tot 2.750 borstel(hout)makers. In 1929 begon de wereldeconomie te sputteren en dat liet zich ook voelen in Izegem. De export was ook al te sterk afgestemd op Engeland met zijn kolonies. Net voor de Tweede Wereldoorlog werkten nog maar 1.375 arbeiders in de borstelindustrie.”

Niches

“Maar het overlevingsinstinct van de borstelmakers was groter dan dat van de schoenmakers”, gaat erfgoedschepen Kurt Himpe verder. “Zij hebben zich op verschillende niches gestort en konden zo overleven. Van haar- en draadborstels tot klassieke veegborstels. Dankzij de automatisering is de productiviteit gestegen, hoewel er minder personeel werkt in de industrie. Daardoor kan onze stad nog altijd de titel van ‘borstelstad’ claimen, maar dan op een andere manier dan vroeger. Nu zijn er zeven grote spelers uit Izegem in de sector actief: Colpaert, Decof, PDC Brush, Dux International, Bhobo Brush, Essef en borstelmachinefabrikant Boucherie. Ook de geschiedenis van deze bedrijven komt in het boek aan bod.”

De publicatie is een eerbetoon aan de duizenden mensen die in de borstelnijverheid hebben gewerkt. Maar ook een hulde aan de bedrijven die nog altijd actief zijn en de economische geschiedenis van onze stad verder doen leven en doen bloeien Piet Van Coillie

Verder lees je er ook over de arbeidssituatie van de borstelmakers, de sociale organisaties, de werking en de organisatie van de borstelfabrieken, de productie en de verhandeling”, besluit Piet Van Coillie, die als wetenschappelijk medewerker van Eperon d’Or de eindredactie van het boek op zich heeft genomen. “De publicatie is een eerbetoon aan de duizenden mensen die in de borstelnijverheid hebben gewerkt. Maar ook een hulde aan de bedrijven die nog altijd actief zijn en de economische geschiedenis van onze stad verder doen leven en doen bloeien.”

Het boek telt 144 bladzijden, kost twintig euro en is te koop in de museumshop van Eperon d’Or.