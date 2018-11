Nieuw bezoekersrecord voor Eperon d'Or 27 november 2018

Museumsite Eperon d'Or in Izegem blijft het goed doen. 2017 was het eerste volledige jaar dat het nieuwe museum geopend was en dat werd afgesloten met 20.299 bezoekers. Dat cijfer zal in 2018 al zeker geklopt worden. "Momenteel staat de teller al bijna op 21.000 bezoekers, wat nu al een nieuw record is", glundert schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe (N-VA). "Vooral september en november waren topmaanden. Open Monumentendag in september was een ware overrompeling. Deze maand vond onder andere de Internationaal Schoenenconferentie plaats, die voor de eerste keer in Izegem georganiseerd werd. Daarnaast was er ook de opening van de tijdelijke expo Bata Heritage, de start van de reeks cultuurwandelingen en de Sinterklaasactie." Ondertussen wordt volop verder gewerkt aan de plannen om de voormalige elektriciteitscentrale, die op een boogscheut van Eperon d'Or ligt, te restaureren. "Daar is de grootst bewaarde stoommachine van het land te bewonderen en de elektriciteitscentrale willen we dan ook uitbouwen tot een tweede pijler van de industriële erfgoedsite Eperon d'Or", besluit Himpe. (CDR)