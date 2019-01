Negenkoppige bende naar rechter voor drugs- en wapenhandel LSI

11 januari 2019

16u28

Bron: LSI 0 Izegem Een negenkoppige Albanese bende zal zich binnenkort voor de rechter in Kortrijk moeten verantwoorden voor grootschalige cocaïne- en wapenhandel. De raadkamer in Kortrijk verwees hen door naar de correctionele rechtbank.

Het onderzoek naar de bende startte al in 2013 en was vooral gericht op het opdoeken van een bende die tal van cafés en dancings in (West-)Vlaanderen afperstte. In ruil voor bescherming bleken tal van horeca-uitbaters in Izegem en Roeselare maar ook ver daarbuiten geld te moeten ophoesten. De politie luisterde tal van telefoons af maar infiltreerde ook in het Albenese milieu. Daaruit bleek dat de Albanezen zich niet alleen met afpersingen maar ook met de verkoop van kilo’s cocaïne en zware wapens zoals kalasjnikov’s bezig hield. De drugs haalden ze in Antwerpen en verkochten ze in grote hoeveelheden.

In de zomer van 2015 rekenden agenten van de divisie Special Units (DSU) tal van verdachten in. Onder hen Alban C. (39) uit Kortemark, Agron L. (39) uit Izegem maar ook Christophe D. (53) uit Menen. De twee Albanezen liepen eerder al veroordelingen op, onder meer omdat ze in café De Loods in augustus 2013 een agent in burger in elkaar sloegen. Ook D. is geen onbesproken figuur en telt al tal van veroordelingen op zijn strafblad voor mensenhandel, prostitutie, witwassen, slagen,… Hij fungeerde her en der als portier, onder meer ook in de Torhoutse stationsbuurt toen de Oostendse rappersbende RAW 13 er een dodelijke raid uitvoerde. D. raakte toen zelf zwaargewond toen een machète zijn buit openreet. In dit dossier van wapen- en drugshandel is D. evenwel buiten vervolging gesteld.

Negen anderen waaronder Alban C. en Agron L. zijn wél naar de rechter doorverwezen. Ook Kevin B. uit Wervik zal zich moeten verantwoorden. Hun namen duiken ook op in het onderzoek naar de afpersingen dat nog altijd hangende is. Ook D. is daar één van de verdachten.