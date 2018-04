Negen maanden cel voor 20 plantjes cannabis 19 april 2018

02u36 0

Een 32-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden omdat bij een huiszoeking bleek dat hij een plantage had staan van 20 plantjes. Op 11 december 2016 werd de politie verwittigd door een omstaander die Jacob C. had zien lopen op een dak. Eerder die dag had de politie ook al moeilijkheden gehad met de man nadat hij voor problemen zorgde in het huis van zijn ouders. Bij een huiszoeking nadien vond de politie 20 cannabisplantjes en 415 euro cash geld. Naast de celstraf kreeg hij ook een geldboete van 8.000 euro waarvan 2.000 euro effectief. (AHK)