Negen bomen aan ingang Blauwhuispark geveld 01 februari 2018

02u29 0

Wie deze week langs de Gentseheerweg passeert, merkt dat het zicht op kasteel Blauwhuis plots veel beter is. Het is even wennen, want tot voor kort bewaakten negen blauwe ceders nog de ingang van het park. Na enkele felle sneeuwbuien in december bezweken al enkele takken onder het gewicht van de sneeuw. Daarop besliste de stad om op advies van de groenambtenaar van de provincie preventief alle bomen aan de ingang te rooien. "Gelet op de standplaats van de bomen nabij de openbare weg, het fiets- en voetpad en de ingang van het park kunnen we geen risico nemen en daarom moesten de bomen in het belang van de veiligheid weg", aldus burgemeester Bert Maertens (N-VA). (VDI)