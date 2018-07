Nederweg afgesloten 14 juli 2018

02u25 0

Voor het plaatsen van regenputten is de Nederweg maandag afgesloten voor alle verkeer tussen de Kruisstraat en het kruispunt aan de spoorwegovergang. Er is een omleiding via de Prins Albertlaan en de spoorweg van de Century. De werken duren één dag. (VDI)