Natuurfotograaf en Rotary lanceren dankboek 29 maart 2018

De Gullegemse natuurfotograaf Jacques Vandecasteele en serviceclub Rotary Club Izegem slaan de handen in elkaar met een opmerkelijk initiatief: een dankboek. Onder de noemer 'THX' stelden ze in Prizma Campus College het gelijknamige luxueuze fotoboek op groot formaat voor. "Het gaat om een mooie verzameling van mijn mooiste natuurfoto's", vertelt Jacques. "Daar heb ik in de loop der jaren de wereld voor rondgereisd en ik won er ook al geregeld internationale prijzen mee. Mijn foto's zijn in het boek verrijkt met passende teksten en citaten in drie talen met oa. teksten van Bernard Dewulf. Je vindt er ook letterlijk duizend dankjewels in tientallen wereldtalen terug. Het is het ultieme dankboek en een mooi cadeau voor een geliefde, vriend of medewerker die je op een originele manier eens wil bedanken." Het boek 'THX' is het fysieke verlengstuk van een gelijknamig fundraisingproject ten voordele van initiatieven rond de preventie van verslaving op school. Onder andere Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Karine Huts van Katoennatie steunen het project. Meer info op www.1000thx.be. Het boek is nu te bestellen en in november verkrijgbaar. Er is mogelijkheid om het voor bedrijven te personaliseren.(VDI)