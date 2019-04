Nagelnieuwe verwarmingsketel gestolen in ‘De Drie Gezellen’ VHS/LSI

14 april 2019

19u23 0 Izegem In de nacht van vrijdag op zaterdag werd op het domein van de paters Capucijnen langs de Mentenhoekstraat in Izegem ingebroken. Het sfeercafé ‘De Drie Gezellen’ was het slachtoffer: daar verdween onder meer een nagelnieuwe verwarmingsketel.

Toen Patricia Poix en Wouter D’Hert zaterdagmorgen arriveerden aan het sfeercafé dat ze midden volgende maand heropenen, werden ze onaangenaam verrast. Een zijdeur bleek ingestampt, de nieuwe verwarmingsketel was verdwenen. Het ding was netjes losgemaakt en meegenomen. Een dikke week geleden gebeurde ook al een gelijkaardige diefstal van zes boilers in een appartementsgebouw in aanbouw in Lauwe.

Eerder al vandalisme

De inbraak komt er nauwelijks enkele dagen nadat op het domein ook al vandalenstreken waren uitgehaald. Aan de visvijver werden toen enkele pontons uit de grond getild. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat het vandalisme en de inbraak iets met elkaar te maken hebben. Patricia Poix en Wouter D’Hert zullen nu investeren in een alarminstallatie.