Na oproep Sofie Lemaire: “Ook in Izegem bij nieuwe straatnaam meer aandacht aan vrouwelijke figuren geven” Valentijn Dumoulein

27 februari 2019

18u48

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De oproep van Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire om onder de noemer #meervrouwopstraat meer nieuwe straatnamen naar vrouwen te noemen valt ook in Izegem niet in dovemansoren.

Acht steden, waaronder Brussel, Antwerpen en Leuven, engageren zich om daar werk van te maken. Uit onderzoek van Canvas blijkt immers dat in die acht grote steden 85 procent van de straten die de naam van een persoon kregen verwijst naar een man en 15 procent naar een vrouw.

In Izegem is het nog slechter gesteld. “Hier zijn er ongeveer 300 straten en pleinen en daarvan verwijzen er 59 naar een persoon”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). “Ook in onze stad is er een grote wanverhouding. Slechts 8,5 procent van die straten verwijst naar een vrouw en het gaat dus maar om vijf straten, verwijzingen naar bijbelse figuren zoals de Mariastraat of Onze-Lieve-Vrouwstraat niet inbegrepen.”

Anne Frankstraat

De voorbije jaren kregen in Izegem geen straten of pleinen een naam die verwijst naar een persoon. “De laatste straatnaam die verwijst naar een vrouw werd gegeven rond de eeuwwisseling. Het ging om de Anne Frankstraat in Emelgem. Spijtig genoeg bleek de straatnaam dan ook nog eens verkeerd geschreven te zijn (er stond eerst Anna Frankstraat – nvdr.) en was een aanpassing van de straatnaamborden nodig”.

Voor de straatnaamgeving voor nieuwe straten en pleinen wordt altijd een advies gevraagd aan de cultuurraad. “We zullen alvast kijken om ook in Izegem wat meer aandacht te geven aan vrouwelijke figuren als er een nieuwe straatnaam nodig is en er een mogelijkheid is om een verwijzing naar een persoon te kiezen”, besluit cultuurschepen Himpe.

Domitella

Heemkundige Bertrand Nolf heeft alvast een suggestie. “Een straat genoemd naar Domitella Onder de Linde, een Izegemse vondeling uit de 18de eeuw”, zegt hij. “Een boreling aan haar lot overgelaten dat als kind geen kansen kreeg om een normaal leven te leiden. In armoede op 30-jarige leeftijd overleden en begraven op kosten van de kerk.”