N-VA wil 'Izegem Strand' op de Dam 29 augustus 2018

02u36 0 Izegem Als N-VA na de gemeenteraadsverkiezingen aan het roer blijft, dan wil de partij het nu nogal grijze plein aan de Dam en Wandel op de Mandel langs het kanaal ombouwen tot 'Izegem Strand'.

Het is een van de opmerkelijkste voorstellen uit het verkiezingsprogramma van de partij. "Izegem Strand wordt een heerlijke ontmoetingsplek aan het water", vertelt burgemeester Bert Maertens. "We transformeren het plein aan de Dam en Wandel op de Mandel langs het kanaal, na de knip van de Noordkaai, tot een groen plein voor allerlei activiteiten, en een rustpunt voor fietsers. We maken er ook ruimte voor een veilige fietsverbinding van en naar de centrumbrug."





Andere zaken op de planning van N-VA zijn de vernieuwing van de dorspkernen van Emelgem en Kachtem en de heraanleg van de Melkmarkt. Aan het voormalige revalidatiecentrum Ten Bos wil ze - net als de socialisten - een aantrekkelijk park voor jong en oud met speeltoestellen, volkstuintjes en picknickruimte creëren. Op het domein van de Paters Kapucijnen willen ze iets gelijkaardigs. "Mét buurtgebouw voor activiteiten en verenigingen", stipt Maertens aan. "Grootste budgettaire uitgave wordt de transformatie van de site Baertshof tot een ruimte met plaats voor de kunstenacademie, en het stadsarchief. Bijkomend wil ze er een dienstencentrum voor senioren. Ook op het verlanglijstje: een nieuwe evenementenzaal, het aanstellen van buurtwelzijnswerkers, extra kinderopvang en kunstgrasvelden. (VDI)