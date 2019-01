N-VA stelt verkiezingskandidaten voor Sander Loones (Kamer) en Bert Maertens (Vlaams Parlement) zijn lijsttrekkers VDI

30 januari 2019

13u25

Bron: VDI 0 Izegem Lijsttrekkers Sander Loones en Bert Maertens hebben in Roeselare de N-VA-kandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement voorgesteld.

Zoals reeds bekend trekt Sander Loones de Kamerlijst voor N-VA in West-Vlaanderen. Yngvild Ingels uit Menen, een nieuwkomer in de politiek, wordt zijn running mate op de tweede plaats.

De top zeven wordt vervolledigd door Björn Anseeuw, uittredend Vlaams Parlementslid en schepen in Oostende (plaats 3), Koenraad Degroote, Kamerlid en burgemeester van Dentergem (4), Brugs Kamerlid An Capoen (5), Roeselaars Kamerlid Brecht Vermeulen (6) en Dimitry Soenen, kersvers schepen in Ieper (7). Daphné Dumery, de kersverse burgemeester van Blankenberge wordt co-lijstduwer, samen met Jean-Marie Dedecker, die als onafhankelijke kandidaat de N-VA-lijst versterkt.

Uit onze regio krijgen we voor de Kamer dus N-VA-vertegenwoordiging van Koenraad Degroote uit Dentergem en Brecht Vermeulen uit Roeselare:

Koenraad Degroote (plaats 4, 59 jaar, Dentergem) studeerde in 1982 af aan de rechtenfaculteit in Gent. In datzelfde jaar werd hij voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in de fusiegemeente Dentergem en startte hij zijn advocatenpraktijk aan de balie in Kortrijk. Sinds 1989 is Koenraad onafgebroken burgemeester van Dentergem. In 2010 werd Koenraad verkozen als federaal Kamerlid, waar hij zich sindsdien toelegt op justitie- en politiedossiers.

Tijdens zijn studentenjaren werd Brecht Vermeulen (plaats 6, 49 jaar, Roeselare) overtuigd Vlaams-nationalist. Na zijn studies was hij eerst adjunct-directeur en daarna directeur van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. Hij bleef dit tot juni 2012. Dat jaar stapte hij in de actieve politiek. Hij werd verkozen als gemeenteraadslid en in 2014 werd hij Kamerlid. Hij is er onder meer voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken.

Vlaams Parlement

Ook voor het Vlaams Parlement waren de kopman- en kopvrouw reeds bekend: Vlaams volksvertegenwoordiger en Izegems burgemeester Bert Maertens is lijsttrekker en nieuwkomer Maaike De Vreese uit Brugge komt op de tweede plaats. Op de derde plaats komt Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen in Kortrijk Axel Ronse, gevolgd door Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van De Haan (plaats 4). Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser staat op de vijfde plaats, Gijs Degrande, gewezen schepen in Beernem op zes, huidig Kamerlid Rita Gantois uit Koksijde op zeven en Iepers schepen Eva Ryde op acht. Vlaams parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck uit Alveringem duwt de Vlaamse lijst.

De Izegemse burgemeester Bert Maertens is de enige kandidaat uit onze regio voor het Vlaams Parlement. Hij zetelt er nu al.

Na zijn studies (Licentiaat Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent en Master in Overheidsmanagement en Beleid aan de KU Leuven) startte Bert Maertens (lijsttrekker, 37 jaar, Izegem) in september 2004 zijn professionele loopbaan op het kabinet van toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois, eerst als raadgever Bestuurszaken, later als woordvoerder. In 2010 werd hij Kamerlid; sinds 2014 is hij Vlaams volksvertegenwoordiger, waar hij zich toelegt op de beleidsdomeinen mobiliteit, bestuurszaken en binnenlands bestuur. In 2013 werd hij burgemeester van Izegem, een opdracht die hij de komende zes jaar met zeer veel ambitie verderzet.