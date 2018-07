N-VA pakt uit met ambitieus fietsplan 11 juli 2018

N-VA heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een fietsplan klaar en daarin maakt ze een ambitieuze belofte. "Als we elk van onze inwoners gemiddeld twee kilometer per dag kunnen laten fietsen, is dat in totaal twintig miljoen kilometer", zegt burgemeester en lijsttrekker Bert Maertens. "Dat is 500 keer de omtrek van de aarde. Ambitieus, maar haalbaar. Het gaat uiteraard om een symbolische actie, maar we mikken wel op concrete maatregelen in ons fietsplan om dat na te streven. Met nieuwe veilige fietswegen, alsook het doortrekken van het jaagpad langs de bedrijvenzone aan de Zuidkaai en trage wegverbindingen op de Bosmolens en in Kachtem, zijn er concrete plannen. De omgeving van de Centrale Brug moet zeker veiliger voor fietsers en we willen met een fietsbrug Wandel op de Mandel rechtstreeks verbinden met die brug." De stad mikt ook op fietsstallingen met fietspomp, herstelmateriaal en opbergmogelijkheden aan sommige trekpleisters. Ze denkt tot slot ook na over een beloningssysteem voor kinderen die met de fiets naar school komen en wil het fietspoolingsysteem van Emelgem over de hele stad ontplooien. (VDI)