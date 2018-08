N-VA opent secretariaat voor verkiezingen 28 augustus 2018

N-VA Izegem heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingssecretariaat geopend. Dit gebeurde in het voormalig café Rodenbach aan de Korenmarkt. In het secretariaat kunnen Izegemnaars terecht voor informatie over het N-VA-programma en de -kandidaten. Vrijwilligers zullen er ook geregeld samenkomen om brieven te schrijven en wie de partij wil steunen in hun campagne, kan er ook het nodige materiaal oppikken. Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 19 uur, op maandag ook van 9 tot 12.30 en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 18.30. Tijdens de kermisweek kan je er ook op zondagnamiddag terecht. (CDR)