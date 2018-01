Mysterieus logo wijst op nieuwe politieke partij 19 januari 2018

Op verschillende plaatsen in de stad dook de voorbije dagen een mysterieuze affiche in het straatbeeld op. Het gaat om een merletje, een eend zonder bek uit het wapenschild van de stad, met daarboven een vraagteken en dat alles netjes in een stembolletje vervat.





Het gaat om een affiche die inwoners warm moet maken voor het nieuwe politieke project van ex-schepen Kurt Grymonprez. Hij stelt volgende week zijn eigen politieke beweging voor, nadat hij eind vorig jaar opstapte bij de socialisten.





Aanleiding was zijn ontslag eerder op het jaar na vermoedens dat hij de stadsdiensten zou ingeschakeld hebben voor het leveren van een partij stenen.





