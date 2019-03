Muzikanten halen Zuid-Koreaanse jazzartieste Jihye Lee naar Kachtem VDI

06 maart 2019

13u14

Bron: VDI 0 Izegem Muzikanten Wouter Loose en Lieven Develtere brengen op woensdag 27 maart een exotisch streepje muziek naar sporthal ’t Sok in de Hogestraat. Ze nodigden de Zuid-Koreaanse jazzartieste Jihye Lee en haar kwartet uit voor een concert.

“We zijn al langer door muziek gepassioneerd en kwamen zo in aanraking met Jihyee Lee”, vertelt Lieven. “Vier jaar geleden begon ik weer muziekles te geven in het STAP in Roeselare. Ik ben sinds dit jaar ook lid van het Vox Plus-koor, waar Jihye mijn zangleerkracht is.” Ook Wouter leerde haar zo kennen. “Ik speel bastrombone bij de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine”, vertelt hij. “De muziekkapel heeft al enkele succesvolle samenwerkingen gedaan, waaronder met Jihyee Lee en haar kwartet. Haar mix van Amerikaanse, Europese en Koreaanse jazz is fantastisch.”

Ze behaalde onder andere haar diploma Meester in Muziek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en kreeg brons op de derde editie van de Brussels International Young Jazz Singers Competition. Jihyee Lee staat op woensdag 29 maart om 20 uur op het podium met pianist Sabin Todorov, de Koreaanse percussionist Bosung Kim en saxofonist Stefaan Debevere. Het concert kost twaalf euro. Tickets zijn te koop via concertkachtem@hotmail.com. Meer info over Jihye Lee op www.jihyeleemusic.com.

Alvast een voorsmaakje: