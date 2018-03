Museumvrienden schenken miniatuurstoommachines 03 maart 2018

De Vrienden van de Izegemse Musea hebben zes unieke miniatuurstoommachines aangekocht. Die zullen een ereplaatsje krijgen in het museum Stoom & Stroom langs de Prins Albertlaan. Daar staat nu al de grootst bewaarde stoommachine van het land. "Een bijzondere meerwaarde voor de bezoekers van het museum", vindt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). "De stoommachines werden gemaakt door Roger Lobbestael, die zelf de onderdelen ervan maakte en de machines ook eigenhandig in elkaar stak. Het gaat om exemplaren van zo'n 50 centimeter breed en 30 centimeter hoog." De stoommachine zelf is al sinds 1978 als monument beschermd. De Vrienden van de Izegemse Musea onderhouden de machine nog elke eerste zaterdag van de maand met toewijding. "Door deze nieuwe aankoop kunnen we ook de werking van de stoommachine beter uitleggen", vertelt stoomvriend Eddy Stragier." De machines zijn op zondag 4 maart tijdens een wandeling voor de eerste keer te bewonderen. Vooraf inschrijven via www.eperondor.be is vereist.





(VDI)