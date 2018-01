Motorrijder gewond na botsing 02u39 0 Lieven Samyn Langs de Meensesteenweg in Izegem raakte een motorrijder gewond bij een ongeval.

Langs de Meensesteenweg op de Bosmolens in Izegem raakte gisteravond rond half zeven een 36-jarige motorrijder uit Lendelede gewond. De man kwam met zijn Hondamotor van zijn werk en reed van de Rijksweg (N36) richting Sint-Eloois-Winkel. Volgens getuigen voerde Bjorn V. een inhaalmanoeuvre uit, maar werd hij plots verrast door de Renault Clio van Isabelle V. (42) uit Izegem die ter hoogte van frituur Gio en Sylvie en meubelzaak Trendwood links of rechts wou parkeren. De motorrijder probeerde nog bruusk te remmen, kwam ten val en schoof tegen de achterkant van het voertuig. De motor veroorzaakte ook nog lichte schade aan twee geparkeerde voertuigen langs de weg. Bjorn V. werd met verwondingen aan het been met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Langs de Meensesteenweg was het een tijdlang beurtelings passeren. (LSI)