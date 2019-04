Moeder start met autismecafé om veilige plek voor haar zoon en lotgenoten te creëren: “Ons antwoord op veel te lange wachtlijsten” Valentijn Dumoulein

07 april 2019

14u52

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Izegem In cultuurhuis De Leest gaat er begin mei een auticafé, een werking voor jongeren met autisme van start. Initiatiefneemster is Mieke Deltomme, zelf moeder van een tiener met een autismespectrumstoornis (ASS). “Het huidige aanbod is onvoldoende”, vindt ze.

Mieke is in het dagelijkse leven consulente bij het Huis van de Mens en begeleidt mensen in rouw. Dat doet ze oa. met haar vzw Rouw in Vlaanderen, waarmee ze rouwkampen voor zowel kinderen als volwassenen organiseert. Dit keer pakt ze uit met een initiatief dat haar zowaar nog nauwer aan het hart ligt.

Grenzen

“Mijn zoon Aico (16) heeft autisme en op zijn leeftijd wil je al eens een stapje in de wereld zetten, maar ik merk dat hij op veel grenzen botst. Zo is het voor hem op veel plaatsen te druk en daardoor sluit hij zich op. Ga je dan actief op zoek naar een aanbod voor jongeren met autisme, dan bots je tegen allerlei obstakels aan. Er is onvoldoende tot geen aanbod en is er dat wel dan moet je rekening houden met wachtrijen die tot liefst drie jaar kunnen oplopen. Daar hebben we weinig tot niks aan en dus besloten we zelf een initiatief uit de grond te stampen: op donderdag 2 mei gaan we met een ‘auticafé in cultuurhuis De Leest van start.”

De sociale vaardigheden van iemand met autisme zijn anders. Wij zeggen vlugger onze mening en begrijpen elkaars humor. Aico, zoon van Mieke Deltomme

Wat de jongeren er zullen doen? “Dat zal de ervaring moeten uitwijzen”, zegt Mieke. “Mijn zoon vindt zijn draai niet in het gewone sociale leven en hij wil graag met gelijkgezinden samenkomen en toffe dingen doen. Zo voelt hij zich begrepen en voelt hij zich geen buitenbeentje. Dat speelt hem sowieso al parten tijdens deze sowieso al moeilijke tienerjaren, want willen niet allen tieners ergens deel van uitmaken of ergens bij horen? In eerste instantie gaan we voor een gezellig samenzijn, in een latere fase denken we misschien aan een ruimere werking, zoals eens gaan bowlen of klimmen.”

Prikkels

Aico is in de wolken met het initiatief van zijn moeder. “In het gewone uitgaansleven krijg ik te veel prikkels binnen”, zegt hij. “Van te luide muziek tot mensen die heen en weer lopen of een blaffende hond. De sociale vaardigheden van iemand met autisme zijn ook anders dan van andere mensen. Wij zeggen vlugger onze mening en begrijpen elkaars humor. Er is zeker nood aan dit concept, al staat het natuurlijk ook open voor mensen die geen autisme hebben. Iedereen is er welkom.”

Mieke wil in een eerste fase kijken hoeveel interesse is en wie er op het auticafé afkomt. “Op basis van die info gaan we dan verder aan de slag en kunnen we de werking uitbouwen”, zegt ze. “Ik ben veertig jaar en bevindt me al een poos niet meer in de leefwereld van tieners, dus het wordt ook voor mij als begeleider al doende leren.We doen dan ook graag een oproep naar iedereen die mee zijn schouders wil zetten onder dit project. We zijn nog zoekende en alle hulp is welkom.

Tweewekelijks

Voor de eerste sessie vraagt Mieke 2 euro om wat chips op tafel te zetten. “De drank kunnen we in het plaatselijk cultuurcafé verkrijgen”, zegt ze. “ Ik hoop dat dit initiatief tot een blijver kan uitgroeien, maar om de proef op de som te nemen gaan we vanaf mei tweewekelijks zes avonden bijeen komen en dat telkens van 19.30 tot 22.30 uur.”

Mieke is te bereiken op 0497/20.21.81 of info@rouwenerliesvlaanderen.com.