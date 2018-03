Moeder riskeert vier jaar cel voor opzettelijke brandstichting 08 maart 2018

02u34 0 Izegem Een 35-jarige moeder riskeert vier jaar cel omdat ze op 15 november vorig jaar in haar woning langs de Hendrik Consciencestraat in Emelgem een wasmand met opzet in brand zou gestoken hebben. De moeder en haar drie maanden oude dochter raakten toen licht bevangen door de rook. "Waarom zou ik mijn eigen huis in brand steken?", schreeuwde Kate D. gisteren haar onschuld uit.

Een branddeskundige van het parket stelde meteen na de brand vast dat de brand met opzet aangestoken was. Wim C. (55), de partner en de vader van het kindje, werd opgepakt voor verhoor nadat Kate eerst in zijn richting wees. Uiteindelijk werd Wim C. vrijgelaten en richtten de speurders zich op mama Kate die sindsdien in de gevangenis zat. Vooral het vreemde gedrag van de vrouw overtuigt het openbaar ministerie dat Kate de wasmand in brand stak. Wim C. was omstreeks 9.10 uur vertrokken naar de apotheek. "Eerst was hij boven verse kledij gaan aandoen", zegt Kate die in de zetel lag te slapen. Kort nadien belde ze haar partner op om te zeggen dat het brandde. Hij raadde haar aan om de brandweer te bellen maar dat zag ze in eerste instantie niet zitten omdat ze het onder controle had. Pas om 10.17 uur belde ze de brandweer. Ook toen een buurvrouw kwam aanbellen om te zeggen dat er rook uit haar woning kwam, gooide ze de deur dicht. Ze moffelde ook een aansteker die naast de wasmand lag, in haar broekzak. Ook telefoontjes van de noodcentrale negeerde de jonge mama. "Die buurvrouw moest zich niet moeien, ik was in paniek", zei Kate gisteren tegen de rechter. "Toen de noodcentrale belde, vreesde ik dat het Kind en Gezin was en dat ze problemen zouden maken. Ik was totaal in paniek maar uiteindelijk kon ik de brand wel zelf blussen met een viertal ketels water erop te gooien. Waarom zou ik dat in brand gestoken hebben? Wat heb ik daarbij te winnen?"





De brand richtte niet veel schade aan, mama en dochtertje werden wel uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een tegenexpert die de advocaat van de moeder aanstelde, kan de brand ook accidenteel ontstaan zijn. "De grootste mogelijkheid is dan dat een sigarettenpeuk in de wasmand zou gevallen zijn waardoor de brand ontstond", pleitte haar advocaat. De rechter stelde uiteindelijk dat het jammer was dat er van de vrouw geen bloedstaal was genomen om te zien of ze niet onder invloed was. Kate was in die periode even hervallen in een heroïneverslaving van jaren geleden. "Maar ik had toen niet gebruikt". Vonnis op 13 maart. (AHK)