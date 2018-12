Moeder en twee jonge kindjes lichtgewond nadat bestelwagen kantelt op kruispunt LSI

17 december 2018

14u52

Op het kruispunt aan de Vijfwegen in Izegem is maandag net voor de middag een bestelwagen gekanteld. Een moeder en haar twee kindjes van 2 en 4 jaar raakten lichtgewond en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Tamara L. (24) uit Izegem kwam met haar Peugeot Expert uit de Ardooisestraat en wou linksaf richting Baronstraat inslaan. Wellicht verblind door de zon negeerde ze in eerste instantie het rode verkeerslicht en nam daarna haar bocht naar links te ruim. Daardoor knalde ze met de rechterkant van haar wagen op een betonblok van een vluchtheuvel. Na de klap kantelde het voertuig op de zij. Getuigen en passanten snelden meteen ter hulp om de vrouw en haar kindjes Esmée (2) en Owen (4) uit het voertuig te halen. De vrouw had vooral pijn aan haar nek, de jongen bleef zo goed als ongedeerd en het meisje liep wellicht een hersenschudding op. Het ongeval zorgde een tijdlang voor verkeershinder op het kruispunt tussen Izegem en Ardooie enerzijds en Kachtem en Ingelmunster anderzijds.