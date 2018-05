Modeshow 'ontspoort' in Eperon d'Or 19 mei 2018

Stadsmuseum Eperon d'Or en het statige gebouw van verlichtingsproducent Luxendi vormen dit jaar het decor voor de modeshow van Prizma Campus Instituut de Pélichy. De 45 leerlingen van de modeafdeling tonen er traditiegetrouw de creaties waar ze het voorbije schooljaar hard aan gewerkt hebben.





Het thema van dit jaar is 'Ontspoort'. Over dat onderwerp moesten leerkrachten Peter Roose en Marieke Ghys niet lang nadenken. "Toen we de kans kregen om in Eperon d'Or aan de slag te gaan, moesten we meteen aan de naam denken: 'gulden spoor'. Zo was de link met 'ontsporen' meteen gelegd. Extra leuk is dat we in het museum starten en halverwege de show letterlijk de spoorweg naar Luxendi in de Nederweg oversteken. De show start op donderdag 24 mei om 19.30 uur en op vrijdag 25 mei om 20 uur. Tickets kosten 8 euro en zijn te koop via ariane.vercamer@prizma.be





(VDI)