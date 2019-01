Model en modefotografe ontsnappen aan rijverbod LSI

22 januari 2019

14u53

Bron: LSI 0

Zowel een model als een modefotografe defileerden dinsdag voor de politierechtbank van Kortrijk. Beiden moesten ze zich verantwoorden omdat ze net als tientallen anderen in januari 2018 langs de wegenwerken aan de E403 in de buurt van de tunnel in Wevelgem te snel reden. Door de werken was de snelheid op de snelweg er beperkt tot 70 km/u. Model en dansleraar Frederik D. (39) uit Izegem passeerde aan de snelheidscontrole aan 116 km/u, modefotografe Sandra B. uit Brussel aan 132 km/u. Omdat een rijverbod een te nefaste invloed zou hebben op hun beroepsactiviteiten, legde de politierechter zo’n verbod niet op. Hij gaf hen beiden wel een boete van 400 euro. “U heeft het model van die andere zaak nog niet moeten fotograferen?”, sloot de politierechter met een kwinkslag de zaak van de modefotografe af.