Minister-president opent nieuwe raffinaderij 31 augustus 2018

02u30 0 Izegem Vlaams minister-president Geert Bourgeois mocht gisteravond in eigen stad de gloednieuwe raffinaderij van Cargill langs de Prins Albertlaan openen. Het bedrijf nam in 1998 de raffinage van oliën en vetten van Vandemoortele over. De voorbije twintig jaar investeerde het liefst zeventig miljoen euro in de modernisering van de Izegemse vestiging.

Cargil maakt negen verschillende plantaardige oliën, waaronder bekende als zonnebloem- en sojaolie. Ook het vermengen van diverse oliën onderling gebeurt er en dat steeds vaker. "De hoofdmoot van de productie is bestemd voor de voedingsindustrie, met ook toepassingen voor onder andere chocolade, maar ook babyvoeding", vertelt plantmanager Marco Moes. "Net daarom was een modernisering van onze raffinaderij aan de orde. De oude was al ruim veertig jaar in dienst en dringend aan vervanging toe. Daarnaast evolueert de wetgeving rond de productie van voeding continu en ook daarom was een upgrade van onze faciliteiten aan de orde."





De bouw van de nieuwe raffinaderij begon vorig jaar en in maart dit jaar was alles af. "De productie lag niet stil omdat we de nieuwe raffinaderij naast de oude gebouwd hebben. Die laatste breken we binnenkort af", aldus Moes.





Ook de bottelarij, met de vestiging verbonden via een reeks roestvrije stalen buizen over het kanaal, is recent gerenoveerd. In de Izegemse vestiging van Cargill werken 280 mensen, waaronder 160 op de productieafdeling. (VDI)