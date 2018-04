Minderjarige neemt overdosis op fuif: trio voor rechter 17 april 2018

Twee jongemannen en één jonge vrouw uit Langemark en Veurne riskeren tot 12 maanden cel voor de verkoop van xtc-pillen. Op een fuif in Izegem werd een minderjarige, die drugs had gekocht van Thomas S., onwel na een overdosis. De minderjarige duidde zijn verkoper later aan op Facebook. Thomas S. verkocht wel vaker op fuiven, waar hij bezoekers aansprak en vroeg of ze drugs wilden. De tweede beklaagde zou gefungeerd hebben als tussenpersoon tussen de kopers en Thomas S. maar dat ontkent hij. "Hij heeft enkel tegen die kerel gezegd van wie hij de drugs had gekocht en waar hij hem kon vinden", zei zijn advocaat. "Maar een tussenpersoon was hij zeker niet." De jonge vrouw hield de winst bij. Thomas S. riskeert 12 maanden cel, waarvan enkel de voorhechtenis effectief is. De tussenpersoon riskeert zeven maanden, de vrouw 60 uur werkstraf. Vonnis op 7 mei. (AHK)