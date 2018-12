Milde straf voor schermutseling met opvoeder op eerste schooldag LSI

03 december 2018

12u42

Bron: LSI 0 Izegem Een 46-jarige man uit Tielt kreeg van de rechter in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een boete van 600 euro. Op 1 september 2017 gaf Bernard N. op de Prizma Middenschool in Izegem een opvoeder enkele duwen bij een schermutseling.

Op 1 september was Bernard N. op zoek naar zijn zoon. De man was al tien jaar in een (v)echtscheiding verwikkeld en had vernomen dat de jongen het schooljaar niet in het VTI in Tielt was begonnen. Door zijn ex was hij in de Prizma Middenschool in Izegem ingeschreven. Toen opvoeder Ronny Parmentier ’s ochtends de vader telefonisch niet meteen kon vertellen of de zoon daar was gearriveerd, stormde Bernard N. een uur later het schoolgebouw binnen. Hij begon de school rond te lopen en trok in de leraarskamer de aanwezigheidslijsten van de muur. Opvoeder Parmentier probeerde de man te bedaren maar werd uiteindelijk tegen de grond geduwd. N. dreigde er ook nog mee met een brandblusser te slaan. Uiteindelijk moest de politie er aan te pas komen. “Onaanvaardbaar gedrag”, vond de openbare aanklager, die aanvankelijk een celstraf van vier maanden en een boete van 600 euro vorderde. Maar na de start van het proces vonden de vader en de opvoeder elkaar in een minnelijke schadevergoeding. Excuses werden aangeboden en handjes geschud. “Ik deed steeds mijn job correct en gebruikte zelf nooit geweld”, benadrukte de opvoeder.