Michelle geselecteerd voor nationaal koksteam 25 januari 2018

Michelle Boone (20) uit Izegem is een van de jonge koks die zich heeft geplaatst voor 'Young Chefs Team'. Dat nationale koksteam gaat ons land in november vertegenwoordigen op de internationale kookwedstrijd 'the Young Chefs Culinary World Cup' in Luxemburg, een soort van wereldkampioenschap koken. Het is de eerste keer dat ons land deelneemt. In de hoop dat het team ons land goed scoort tijdens deze wedstrijd, maar ook tijdens toekomstige wedstrijden, investeert de Vlaamse overheid in een trainingscentrum in het West-Vlaamse Harelbeke.





Internationale wedstrijd

De 8 topkoks worden klaargestoomd voor internationale wedstrijden door Jo Nelissen, lesgever bij Spermalie, die aangesteld is als bondscoach. Michelle volgde haar opleiding aan hotelschool Spermalie. "Het is op school dat ze mij aangesproken hebben om mee te doen", vertelt ze. "Omdat ze weten dat ik een competitiebeest ben. Ik hou wel van een beetje adrenaline in de keuken." Michelle won in 2015 al de keukenwedstrijd Bocuse d'Or in de categorie 'beste keukencommis', én samen met een medestudent won ze ook al de wedstrijd Jeunes Restaurateurs Cooking Cup. Ze droomt ervan om haar eigen restaurant te openen later. "Samen met mijn vriend." Die kan alvast méé in de potten roeren, want ze volgden samen les aan Spermalie. (JME)