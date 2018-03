Mia (60) ontvangt 600 kaartjes ONZE LEZERS VERRASSEN VROUW MET DOWN OP HAAR VERJAARDAG VALENTIJN DUMOULEIN

19 maart 2018

02u37 0 Izegem Mia Demeyere zal haar zestigste verjaardag niet snel vergeten. Na een oproep van haar familie in onze krant om verjaardagskaartjes te sturen, werd ze vanuit heel Vlaanderen overspoeld met felicitaties. Zeshonderd mensen hebben de Emelgemse, die het syndroom van Down heeft, gefeliciteerd.

Mia was woensdag al jarig, maar haar verjaardagsfeest vond pas gisteren plaats in Salons Rembrandt in Vichte. Geflankeerd door haar naaste familie wandelde ze de feestzaal binnen, waar op drie grote tafels al haar verjaardagskaartjes uitgestald stonden. Exemplaren in allerlei maten, kleuren en groottes, met tussenin enkele ballonnen en haar naam in grote roze houten letters. Wat begon als een oproep in onze krant door haar zus Rosa en diens kleindochter Jana groeide in een mum van tijd dan ook uit tot een warme actie die heel wat Vlamingen niet onberoerd liet. Er kwamen na het artikel in onze krant 431 kaartjes binnen en na nog eens een extra oproep via sociale media werden het er uiteindelijk 600.





Mensen verbinden

"Al de eerste dagen na het verschijnen van het artikel werden we overspoeld met kaartjes", vertelt zus Rosa. "Er kwam via de post een stroom op gang die niet meer gestopt is. Mensen vanuit heel Vlaanderen hebben geschreven. Vooral hier uit eigen streek, maar er zitten ook brieven bij uit Limburg, Antwerpen en Brussel. Het verste kaartje dat we mochten ontvangen kwam zelfs uit het Australische Sydney. Vermoedelijk via iemand die het artikel online gelezen had. Ongelofelijk dat mensen de moeite nemen om zoiets te doen. Er zijn zelfs twee mensen bij mij aan de deur geweest om hun kaart persoonlijk af te geven. Zij hadden een familielid met het syndroom van Down die ondertussen gestorven is. Het was mooi om te zien dat die oproep ook mensen kan verbinden."





Burgemeesterssjerp

Mia genoot gisteren met volle teugen van de vele felicitaties. "Ik heb nog nooit zoveel kaartjes gezien", lacht ze. "Ik denk niet dat we die allemaal een plaatsje zullen kunnen geven, maar ik ga toch proberen. Ik vind het ook leuk dat er op veel kaartjes dingen staan die ik graag zie, zoals Vlaamse zangers en breiwerkjes. Eén iemand heeft zelfs op de voorkant speciaal iets voor mij gebreid. Voor mijn 65ste verjaardag wil ik opnieuw zoveel kaartjes", glundert Mia.





Ook de Waregemse burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) kwam langs om Mia een gepersonaliseerde burgemeesterssjerp te geven. "Hij is een vriend van de familie en kent Mia van toen hij begeleider in een zwemclub voor mindervaliden was. We zijn altijd contact blijven houden", legt Rosa uit. "Ik wil besluiten met iedereen uit naam van Mia en haar familie van harte bedanken voor de mooie kaartjes. Ook mijn zus Bea en haar man Rudy om haar onderdak te geven en zo goed voor haar te zorgen."