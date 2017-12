Merletjesveiling levert ruim 1.000 euro op 02u36 0 Couvreur Schepenen Kurt Himpe en Tom Verbeke tijdens de veiling.

In café 't Elfde Gebod was er zaterdagavond een unieke en ludieke veiling. Schepenen Kurt Himpe en Tom Verbeke (beiden N-VA) hebben er als slotnoot van de merletjesactie van Eperon d'Or een 70-tal creatief bewerkte merletjes geveild. Merletjes zijn de eendjes zonder bek die op het Izegemse wapenschild prijken. De merletjes stonden de voorbije zomer in de straten en etalages van Izegem. "Heel wat verenigingen en mensen hebben aan het merletjesproject meegewerkt", zeggen de schepenen. "Met veiling wilden we zoveel mogelijk geld inzamelen voor Den Tatsevoet en 't Venster." Daar slaagden ze wonderwel in, want op het einde van de avond mochten ze een cheque van 1.043,50 euro overhandigen aan de goede doelen. (CDR)