Mentenhoek afgesloten voor bouwwerken VDI

22 maart 2019

15u40

Bron: VDI 0 Izegem Tussen maandag 25 en zaterdag 30 maart zal de Mentenhoek af en toe gesloten zijn voor doorgaand verkeer tussen de Krekelmotestraat en de Kapucijnenlaan. Er zal hinder zijn door het aanvoeren en monteren van bouwmodules door werken aan woon- en zorgcentrum ’t Pandje.

Tijdens het optakelen van de modules zal de Mentenhoekstraat helemaal afgesloten zijn. Eenmaal de module weg is van de openbare weg zal éénrichtingsverkeer ingevoerd worden in de richting van de Krekelmotestraat.

In de Ambachtenstraat is er voor de aanvoer van de modules parkeerruimte vrijgehouden omdat het aanleveren gebeurt met een vrachtwagen met uitzonderlijk vervoer. Tijdens het aanvoeren van de Ambachtenstraat naar de Mentenhoekstraat wordt de vrachtwagen voortgereden door een begeleidingsvoertuig. Op het kruispunt Krekelmote-Mentenhoekstraat zal er een parkeerverbod zijn om het indraaien mogelijk te maken. Omrijden kan via de Kapucijnenlaan en de Roeselaarsestraat. De bushalte aan ’t Pandje zal even buiten gebruik gesteld worden.