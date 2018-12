Meer mogelijkheden voor bedrijven door nieuw uitvoeringsplan VDI

28 december 2018

15u33

Bron: VDI 0

Het stadsbestuur heeft een nieuw ruimtelijk structuurplan Buitengebied klaar. Het gaat om een gebied met acht bedrijven in Kachtem, op de grens met Ardooie.

“Hun bestemming is op vandaag echter beperkt tot één bedrijvigheid, wat hun toekomst sterkt hypothekeert”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA). “Voor elke site is een toepasselijk bestemmingsplan op schaal en op maat van de omgeving voorzien. We maken met dit RUP dat er meer mogelijkheden zijn voor nieuwe bedrijfsactiviteiten in ruil voor een betere inpassing in het landschap.Gezien de complexiteit en de impact voor de eigenaars zullen wij een iets andere manier hanteren om de betrokkenen zo goed mogelijk te informeren en hun opmerkingen of bezwaren mee te geven. Wij zullen alle eigenaars en omwonenden per brief aanschrijven om hen uit te nodigen alle specifieke vragen te komen bespreken op het stadhuis.”

Het ontwerp is voorlopig goedgekeurd op de gemeenteraad. Er volgt nog een openbaar onderzoek van 14 januari tot en met 14 maart 2019.