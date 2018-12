Meer dan 4 op 10 te snel langs Noordkaai in Izegem



22 december 2018

Langs de Noordkaai in Izegem rijdt meer dan 4 op 10 automobilisten te snel. Dat bleek vrijdagnamiddag en –avond bij alcohol- en snelheidscontroles in Izegem, Hooglede en Roeselare. Van de 364 gecontroleerde voertuigen reden er 160 (44%) te snel. Op die plaats geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De grootste snelheidsduivel haalde er 104 km/u. Langs de Roeselarestraat in Hooglede konden veel betere cijfers genoteerd worden. Daar reden 20 van de 802 gecontroleerde voertuigen (2,5%) te snel in de bebouwde kom. Bij de alcoholcontrole aan de Sint-Michielskerk reden 3 van de 67 gecontroleerde chauffeurs onder invloed (4,5%). Eén van hen had 3 promille alcohol in het bloed en reed rond met een niet-ingeschreven en niet-verzekerde wagen. De politie nam het voertuig in beslag. Bij de alcoholcontroles in Izegem en Hooglede reed amper 1 van de 116 automobilisten onder invloed. Zes chauffeurs kregen een boete omdat ze hun gordel niet droegen.