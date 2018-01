Meer dan 20.000 bezoekers voor Eperon d'Or tijdens openingsjaar 02u37 0

In 2017 hebben er 20.299 mensen Eperon d'Or bezocht. "Een schitterend resultaat voor ons nieuw museum", zegt schepen van Toerisme en Cultuur Kurt Himpe (N-VA). "Het was een bijzonder druk jaar voor alle personeelsleden, vrijwilligers en gidsen. Ook voor 2018 zijn er al heel wat groepsbezoeken gereserveerd en we zetten met nieuwe activiteiten de museumsite zeker verder in de kijker. Zo staat er alvast een nieuwe cultuurwandeling op het programma."





Verder laat conservator Hilde Colpaert weten dat het museum in januari even de deuren gesloten houdt.





"Van 8 tot en met 22 januari is er in het museum een grote schoonmaak gepland. Alle stukken die in de permanente museumopstelling staan worden letterlijk afgestoft en gepoetst. Een huzarenwerkje dat niet kan geklaard worden als het museum open is en er bezoekers zijn." (SVR)