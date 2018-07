Massabarbecue valt in de smaak 02 juli 2018

De massabarbecue die zaterdagavond in de tuin van Prizma Campus College plaats vond was een schot in de roos. Ruim vijfhonderd mensen genoten er in de groene omgeving en onder zomerse temperaturen van een gezellige avond. Het evenement - dat onder de noemer Le Grand Départ plaatsvond - was het tweede luik van gratis stadsfestival Isotopia. "Zo'n massabarbecue hadden we al eerder gedaan, maar nog niet in de tuin van het College en die nieuwe omgeving valt duidelijk in de smaak", vertelt coördinator Geerwin Vanderckhove. "Mensen konden vlees mee brengen dat wij voor hen bakten terwijl ze groentjes, sauzen en stokbrood er gratis bij kregen. De sfeer zat goed, met ook muziek van plaatjesduo de Tantes en rondleidingen in het artdeco-schoolgebouw." Na de zomer is er nog het derde Isotopia-luik Fin de Congé met muziek op het Kerkplein. (VDI)