Marnixring zoekt boeken voor nieuwe beurs 28 maart 2018

De internationale serviceclub Marnixring De Pekker wil de enkele jaren geleden stopgezette boekenbeurs in zaal ISO nieuw leven inblazen. Eind dit jaar is het zover, maar nu al lanceert de serviceclub een oproep om zijn boekenaanbod uit te breiden.





"Met de boekenbeurs die we in het weekend van 11 november organiseren wensen we de Vlaamse en Nederlandse taal en cultuur promoten", duidt lid Geert Orgaer. "In deze boekenbeurs krijgen historische, geografische, economische, ecologische, toeristische, educatieve en opiniërende werken een prominente plaats tussen het commerciële literaire aanbod. Maar om ons aanbod uit te breiden doen we ook een oproep naar particulieren om boeken die hiervoor in aanmerking te komen aan ons te schenken." De Marnixring beschikt via zijn vzw Identiteit ook over een indrukwekkende gespecialiseerde bib van 50.000 boeken. Wie dat wil, kan er op afspraak komen grasduinen tussen het aanbod. Wie boeken aan de Marnixring wil bezorgen, kan dat via geert @orgaer.be of 0484/87.55.52. Meer info: www.identiteit.info. (VDI)