Marktstraat zal niet klaar zijn op 50ste Batjes WERKEN VERTRAAGD DOOR ONTDEKKING KELDER ONDER GESLOOPT GEBOUW VALENTIJN DUMOULEIN

27 april 2018

02u55 0 Izegem De 50ste editie van de Batjes wordt er een in mineur, want de voetpaden zullen niet volledig afgewerkt zijn. "Tijdens sloopwerken botsten we op een kelder waar niemand van afwist", legt schepen Marc Vanlerberghe uit. De handelaars reageren ontgoocheld.

Bij de start van de werken spraken enkele handelaars nog de hoop uit om tijdens de jaarlijkse braderie op de nieuwe parkeerhaven in de Markstraat 25 een eigen evenement te organiseren. Twee maand later is die piste al geen optie meer, want op de plaats waar de parkeerhaven komt, werd een derde kelder ontdekt.





"Daar wist niemand iets van af en die is tijdens de afbraak ingestort", deelt schepen van openbare werken Marc Vanlerberghe (sp.a) mee. De timing schuift hierdoor op. "We zitten nu al met een tiental dagen vertraging. Tijdens de Batjes (van 15 tot en met 18 juni, nvdr.) zullen de voetpaden nog niet volledig afgewerkt zijn. Bezoekers kunnen wel in de straat wandelen en de kraampjes zullen waar het voetpad nog niet is afgewerkt op de funderingen staan. Zonder verdere tegenslagen komt het einde van de werken al heel dicht bij het zomerbouwverlof. De feestelijke heropening zal dan pas voor eind augustus zijn."





Geen communicatie

De handelaars zijn andermaal ontgoocheld.





"Dit is nog maar eens een tegenslag. We hebben lange tijd geduld geoefend, maar het raakt stilaan op", reageert Bart Simoens van wijnwinkel Bodégon in naam van de handelaars. "Over de werken op zich en de houding van de aannemer tegenover ons hebben we niets te klagen, wel over de non-communicatie van de stad. We krijgen alweer het gevoel dat ze met onze noden en problemen geen rekening houdt. We zijn nooit uitgenodigd op een werfvergadering terwijl dat eerder wel beloofd was. De stad zoekt nooit zelf eerst toenadering en dat is frustrerend." Dat de bezoekers op de Batjes weinig van de kapotte voetpaden zullen zien, volstaat voor Bart niet. "Dat de handelaars met hun stand op een vuile en oneffen stoep moeten staan, kan hen blijkbaar niet veel schelen", foetert hij.





Studies

Ook oppositiepartij CD&V spaart haar kritiek niet.





"Nu blijven de winkeliers na een winterseizoen in mineur ook tijdens de komende zomermaanden in een vuile, onafgewerkte straat zitten", reageert fractieleidster Ann Van Essche. "We vragen ons af hoeveel geld er naar al de studies vooraf gegaan is en in hoeverre deze betrouwbaar zijn, gezien het feit dat er steeds 'onvoorziene omstandigheden' opduiken. Als we de leegstand hier beter willen aanpakken, moet de stad in de toekomst toch meer rekening houden met de bestaande handelaars. Hun verzuchtingen overslechte communicatie en uitstelgedrag moet ze echt serieus nemen."





Schepen Vanlerberghe reageert verbaasd op de kritiek over de communicatie. "Elke vrijdag is er een afgevaardigde van de handelaars welkom op de werfvergadering, maar er is nog nooit iemand komen opdagen", zegt hij. "Blijkbaar is het niet evident voor hen om zich op dat tijdstip vrij te maken. We gaan hen voortaan alle werfverslagen mailen zodat ze op de hoogte blijven."