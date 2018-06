Marktstraat wordt eerste fietsstraat 28 juni 2018

02u30 0 Izegem De Marktstraat wordt na de heraanleg omgevormd tot een fietsstraat. Dat meldde mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA) op de gemeenteraad. Het is de eerste straat in de stad die zo'n functie krijgt.

In een fietsstraat mogen auto's en andere motorvoertuigen de fietsers niet inhalen en er niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Het idee is niet nieuw. Oppositieraadslid Inge Six (Open Vld) stelde in 2016 al voor om van de Marktstraat een fietsstraat te maken. "Toen werd dit niet ingevoerd, maar door de heraanleg van de Marktstraat zijn er meer factoren die het idee nu wel rechtvaardigen", meent schepen Kurt Himpe. "Met de aanleg van de parkeerhaven zullen er minder wagens in de straat geparkeerd staan en zo krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte. Doordat de Marktstraat een eenrichtingsstraat is, mogen fietsers ook de hele breedte van de rijweg gebruiken." De fietsstraat zal aangeduid worden met de wettelijke verkeersborden en een wegmarkering. "Het lijkt ons ook logisch dat we van de Brugstraat tot aan het kruispunt van de Dirk Martenslaan met de Wolvenstraat een fietsstraat maken." CD&V vroeg op de gemeenteraad ook voor de invoering van schoolstraten of fietsstraten nabij scholen. Ze pleit bovendien voor de aanleg van een inventaris van scholen die in aanmerking komen. "Maar er zijn helaas niet veel mogelijkheden", repliceert de schepen. "Anders raakt de stad helemaal afgesloten tijdens de duur van de schoolstraat. De Sint-Antoniusstraat nabij de H.Hartschool is de enige waar dit mogelijk kan, maar momenteel zijn er werken aan de nabijgelegen Roeselaarsestraat waardoor een proefperiode nu niet aan de orde is." (VDI)