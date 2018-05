Marktstraat afgesloten 23 mei 2018

Voor het aansluiten van de riolering zal de Marktstraat vanaf woensdag 23 mei volledig afgesloten zijn en dat voor minstens drie werkdagen. Omrijden kan via de Gentsestraat, Dirk Martenslaan, Wolvestraat, Korenmarkt en Hallestraat. Ondertussen is de aannemer gestart met de aanvoer van het draineerzand voor de toekomstige parking. Binnenkort voert die ook de buizen en inspectieputten aan. De heraanleg van de Marktstraat moet tegen het bouwverlof in de zomer achter de rug zijn. (VDI)