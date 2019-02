Marktstraat afgesloten voor plaatsing LED-bord VDI

22 februari 2019

13u58

Bron: VDI 0 Izegem De Marktstraat is op maandag 25 februari afgesloten voor het plaatesn van een LED-bord ter hoogte van de nieuwe parkeerhaven. Dat moet aangeven hoeveel parkeerplaatsen er nog vrij zijn.

De werken zullen één dag in beslag nemen. Plaatselijk is er een omleiding via de Gentsestraat, Dirk Martenslaan, Wolvestraat, Korenmarkt en Hallestraat.

Het gaat om het sluitstuk van de heraanleg van de Marktstraat. Die kreeg niet alleen een fris uiterlijk met nieuwe voetpaden, maar ook nieuwe zitbanken, fietsenrekken en meer groen. In de nieuwe parkeerhaven is er plaats voor 21 wagens. In de straat zijn er 17 parkeerplekken verdwenen, waardoor er meer ruimte voor passanten is.

De parkeerhaven zal op zondag 24 februari reeds niet toegankelijk zijn door het plaatsen van parkeersensoren.